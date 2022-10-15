«Сиксерс» сохранили Пола Рида, сделав его контракт гарантированным

«Сиксерс» решили сохранить в составе центрового Пола Рида (23 года, 206 см). У «Филадельфии» была возможность принять решение по контракту Рида до января, но клуб сделал соглашение на 1,8 миллиона долларов полностью гарантированным до начала сезона.