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«Сиксерс» сохранили Пола Рида, сделав его контракт гарантированным

«Сиксерс» решили сохранить в составе центрового Пола Рида (23 года, 206 см). У «Филадельфии» была возможность принять решение по контракту Рида до января, но клуб сделал соглашение на 1,8 миллиона долларов полностью гарантированным до начала сезона.

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