Лукашенко переформатирует КГБ: Совбез получит новые полномочия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 23 июля 2026 года, произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности (КГБ) и одновременно обновил задачи ведомства, сосредоточив внимание на усилении координирующей функции Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.
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