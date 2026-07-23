Лукашенко переформатирует КГБ: Совбез получит новые полномочия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 23 июля 2026 года, произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности (КГБ) и одновременно обновил задачи ведомства, сосредоточив внимание на усилении координирующей функции Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.