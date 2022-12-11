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Узбекистану газ нужен, но слово «союз» его ужасно пугает

Узбекистану газ нужен, но слово «союз» его ужасно пугает

Газовое соглашение РФ с Узбекистаном и Казахстаном возможно и без политической составляющей Анна Седова На фото: первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов (Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Белогорьев   Дмитрий Журавлев Узбекистан фактически отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза», утверждает Reuters со ссылкой на слова вице-премьера и министра энергетики страны Жорабека Мирзамахмудова, который заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с российской стороной, «это не означает союз».

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