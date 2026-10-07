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Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Они несут боевое дежурство вдоль трасс и на линии боевого соприкосновения прикрывают комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и "Оса".

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