Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Они несут боевое дежурство вдоль трасс и на линии боевого соприкосновения прикрывают комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и "Оса".
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