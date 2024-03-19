Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Вице мэр Ракова сообщила о новой локации для заключения браков в «Геликон — опера» Подать заявление можно на личном приеме во дворце бракосочетания №1 В музыкальном театре «Геликон-опера» с 10 по 14 апреля ЗАГСы проведут выездные регистрации брака для пяти пар при участии зрителей.