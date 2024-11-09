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Украинцы делают ставку на истощение русских ценой потери территорий

Для Украины позитивным сценарием будет истощение российской армии пусть даже при этом будут теряться определенные территории.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
или точно  тупорылый  всё в открытую рассказывает или  специально запутывает!
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10 час.
Юрий Золотарев
Самая верная &quot;ставка &quot; банедроЖОПов - это дружненько, толпами и поодиночке, топать в ЗЕМЛЮ!! Мрази не имеют права жить на поверхности нашей планеты!
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10 час.
Юрий Золотарев
Внёс бы в плакат изменение: &quot;Смерть бандероЖОПским сволочам!!!&quot;
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10 час.

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