Для Украины позитивным сценарием будет истощение российской армии пусть даже при этом будут теряться определенные территории.
Украинцы делают ставку на истощение русских ценой потери территорий
Комментарии
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Людмила Боченкова
или точно тупорылый всё в открытую рассказывает или специально запутывает!
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10 час.
Юрий Золотарев
Самая верная "ставка " банедроЖОПов - это дружненько, толпами и поодиночке, топать в ЗЕМЛЮ!! Мрази не имеют права жить на поверхности нашей планеты!
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10 час.
Юрий Золотарев
Внёс бы в плакат изменение: "Смерть бандероЖОПским сволочам!!!"
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10 час.
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