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Царьград

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"Что думает наша власть?": Начался бунт после переброски литовских войск к границе России

"Что думает наша власть?": Начался бунт после переброски литовских войск к границе России

Очередной член НАТО сделал выпад в адрес России. Но что-то пошло не так. Начался бунт после переброски литовских войск к нашей границе: "Что думает наша власть?" Подробности - в материале Царьграда.

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