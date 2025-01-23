Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера в облегающем наряде

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.