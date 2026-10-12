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Сергей Кравцов представил плановое финансирование системы образования в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы

Сергей Кравцов представил плановое финансирование системы образования в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы

В Госдуме 12 октября состоялось первое заседание Комитета по просвещению в новом составе. В девятом созыве его председателем вновь стала депутат Госдумы Ирина Белых.

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