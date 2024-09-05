В Челябинске на северо-западе построят новый ЖК. Фото

В Курчатовском районе Челябинска на Краснопольской площадке построят 11-этажную высотку. Новый жилой комплекс площадью 6 тысяч 300 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года, сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).