В Челябинске на северо-западе построят новый ЖК. Фото

В Курчатовском районе Челябинска на Краснопольской площадке построят 11-этажную высотку. Новый жилой комплекс площадью 6 тысяч 300 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года, сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
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