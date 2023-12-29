Эксперты дали советы по выбору и хранению красной икры

Икру нельзя часто замораживать и размораживать, так как это приводит к потере ее полезных и питательных свойств, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова.
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