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Джей Ло подразнила публику провокационным платьем

Джей Ло на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто на премьерном показе фильма «Неудержимый», где она сыграла ключевую роль, сияла в платье, представляющем собой два полотнища из сверкающей зеркальной….

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