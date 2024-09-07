Джей Ло подразнила публику провокационным платьем

Джей Ло на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто на премьерном показе фильма «Неудержимый», где она сыграла ключевую роль, сияла в платье, представляющем собой два полотнища из сверкающей зеркальной….
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