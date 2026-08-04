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SH-15 против M777: китайское и американское оружие на границе Индии и Пакистана

SH-15 против M777: китайское и американское оружие на границе Индии и Пакистана Индия заявила о готовности сделать «всё необходимое» для защиты национальных интересов по.

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