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Си Цзиньпин направил соболезнования Владимир путину из-за авиакатастрофы

Си Цзиньпин направил соболезнования Владимир путину из-за авиакатастрофы

Председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в России, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

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