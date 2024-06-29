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СК: пожар в общежитии в Балашихе предварительно произошел из-за курения

СК: пожар в общежитии в Балашихе предварительно произошел из-за курения

Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе, в результате которого погибли пять человек, является неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Мигранты не знают, что такое чистота и порядок. Этого следовало ожидать
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15 час.
СИ
Сергей Иванов
И черт с ними. Не жалко. Пусть едут домой и курят где хотят.
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15 час.

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