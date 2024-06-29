СК: пожар в общежитии в Балашихе предварительно произошел из-за курения

Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе, в результате которого погибли пять человек, является неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
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