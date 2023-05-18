Газета Труд

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Чат-боты вышли на тропу войны

Чат-боты вышли на тропу войны

За последний год мошенники стали все чаще использовать нейросети для отъема денег у населения. Искусственный интеллект пишет идеальные фишинговые тексты (например, сообщение от банка с запросом реквизитов) и умело выдает себя в чатах за живых людей.

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