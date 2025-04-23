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Оперативная обстановка к 22 апреля по версии министерства обороны Франции

Оперативная обстановка к 22 апреля по версии министерства обороны Франции

Оперативная обстановка к 22 апреля по версии министерства обороны Франции. Общая ситуация:Несмотря на сопротивление ВСУ российские войска сохраняют инициативу и продвигаются на всех участках фронтаОбе стороны продолжают наносить удары по тылам1Северный фронт (Семеновка-Суджа):ВС РФ продолжают … .

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