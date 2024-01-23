По МТК «Север-Юг» в Астрахань впервые прибыла крупная партия цитрусов

Первые 8 контейнеров витаминного груза первым делом проверили сотрудники астраханской таможни. В Астрахань по морскому пути через транспортный коридор «Север-Юг» впервые прибыла самая большая партия цитрусовых за последние 2 года: раньше такие объёмы доставлялись в Каспийскую столицу лишь через железную дорогу через Азербайджан.