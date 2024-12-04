Анджела Колацки: "Госслужащим повышают зарплату, чтобы их не переманивали в частный сектор"

Бюрократия в положительном смысле этого слова является той подушкой безопасности, которая держит государство, и преемственность происходит при наличии хорошо работающей и мотивированной бюрократии, а зарплаты госслужащим повышают, чтобы их не переманивали в частный сектор, где платят больше.
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