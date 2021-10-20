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Полная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера в Самаре в ход пошли кувалды

Полная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера в Самаре в ход пошли кувалды

Источник сообщил о том, что в Самаре зачистили нелегальный рынок, где мигранты унизили пенсионера, швырнув в него яблоком.

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Александр Котов
Неужто это так ???
борис сторублевцев
С трудом верится !!!Вот бы ещё намяли бока чернобурым ! Под серьезным предлогом!!!
Sergey
Почему власти Самары остались ни при чём? На галеры их всех, пожизненно!
Yarmita
Правильно! Давно надо было!
Виктор Борисов
Хотелось бы чтобы это была не разовая показательная акция
Валентин Поляков
Интересно, а если бы огрызок бросил в пенсионера россиянин?
Виктор Гайдуков
Молчал бы лучше, за умного сошёл.
Валентин Поляков
Отвечаю. А ты сам почему не следуешь этому правилу? Или так хочешь продемонстрировать свою глупость?
Виктория Иванова
А я уж, было, обрадовалась, думала, что черно..глазых кувалдами.
Александр
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик. Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда. Судья спрашивает у военного: - Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?! Военный отвечает: - Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить. Судья мужику: - Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал? Мужик: - Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось. (Взято с Пикабу, но есть варианты пересказа.)

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