Полная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера в Самаре в ход пошли кувалды

Время узнать правду!ПолитикаПолная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера в Самаре в ход пошли кувалды Источник сообщил о том, что в Самаре зачистили нелегальный рынок, где мигранты унизили пенсионера, швырнув в него яблоком.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КотовНеужто это так ???борис сторублевцевС трудом верится !!!Вот бы ещё намяли бока чернобурым ! Под серьезным предлогом!!!SergeyПочему власти Самары остались ни при чём? На галеры их всех, пожизненно!YarmitaПравильно! Давно надо было!Виктор БорисовХотелось бы чтобы это была не разовая показательная акцияВалентин ПоляковИнтересно, а если бы огрызок бросил в пенсионера россиянин?Виктор ГайдуковМолчал бы лучше, за умного сошёл.Валентин ПоляковОтвечаю. А ты сам почему не следуешь этому правилу? Или так хочешь продемонстрировать свою глупость?ВИВиктория ИвановаА я уж, было, обрадовалась, думала, что черно..глазых кувалдами.АлександрАвтобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик. Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда. Судья спрашивает у военного: - Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?! Военный отвечает: - Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить. Судья мужику: - Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал? Мужик: - Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось. (Взято с Пикабу, но есть варианты пересказа.)Комментировать
Свежие комментарии