Ученые из США провели успешный эксперимент по выращиванию человеческих зубов в челюстях свиней

Исследование провели ученые из Школы стоматологии Университета Тафтса. Они скомбинировали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов с эпителиальными клетками из непрорезавшихся зубов свиней и подсадили их свиньям.
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