Промышленная ипотека в России: льготным кредитом воспользовались почти 250 предприятий

Темпы роста объемов обрабатывающего производства могут превысить запланированные уровни, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с президентом и руководителями предприятий отрасли, сообщает «МИР 24».
Темпы роста объемов обрабатывающего производства могут превысить запланированные уровни, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с президентом и руководителями предприятий отрасли, сообщает «МИР 24».
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