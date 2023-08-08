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Промышленная ипотека в России: льготным кредитом воспользовались почти 250 предприятий

Промышленная ипотека в России: льготным кредитом воспользовались почти 250 предприятий

Темпы роста объемов обрабатывающего производства могут превысить запланированные уровни, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с президентом и руководителями предприятий отрасли, сообщает «МИР 24».

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