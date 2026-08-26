В Донецке частично ограничено движение на некоторых улицах. Дончан просят не мешать спасателям работать и ничего не снимать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Донецке частично ограничено движение на некоторых улицах. Дончан просят не мешать спасателям работать и ничего не снимать.
Свежие комментарии