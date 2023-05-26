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IZ.RU: Экипаж танка Т-90 ЮВО уничтожил роту ВСУ в зоне СВО на Украине

IZ.RU: Экипаж танка Т-90 ЮВО уничтожил роту ВСУ в зоне СВО на Украине

Данными о действиях экипажа танка Т-90 ЮВО Вооружённых сил Российской Федерации в ходе ведения СВО на украинских территориях поделилась газета «Известия».

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