Внесение ключевых поправок в ядерную доктрину РФ произвело впечатление на Запад. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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