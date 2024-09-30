Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иноагент-экстремист Пономарев подстрекает Запад действовать, пока не узаконили поправки в ядерную доктрину РФ

Иноагент-экстремист Пономарев подстрекает Запад действовать, пока не узаконили поправки в ядерную доктрину РФ

Внесение ключевых поправок в ядерную доктрину РФ произвело впечатление на Запад.   Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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