ЦСКА показал новую форму с серпом и молотом на груди: «Дизайн вдохновлен свитерами конца 1970-х – первой половины 1980-х»

ЦСКА показал новую форму, посвященную 80-летнему юбилею команды. «Дизайн домашней игровой формы в юбилейном сезоне вдохновлен армейскими классическими свитерами конца 1970-х – первой половины 1980-х годов.
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