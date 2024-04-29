Более 150 петербургских спортсменов и тренеров наградят за достижения на всероссийской спартакиаде

Александр Беглов подписал постановление Губернатор подписал постановление правительства «О присуждении премий за достижение высоких спортивных результатов на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта.
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