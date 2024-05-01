Как Андрей Тропилло стал продюсером группы «Кино»

Об этом он несколько лет назад рассказывал в интервью «Петербургскому дневнику» В Петербурге на 74-ом году жизни скончался звукорежиссёр, музыкальный издатель, музыкальный продюсер, также рок-музыкант Андрей Тропилло.
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