Полет моральный: первый арт-объект в космос запустят в мае 2024 года

Арт-объект художницы Насти Миро отправится на земную орбиту с космодрома Восточный этой весной. По задумке, осьминог Octo-Pax должен привлечь внимание к проблеме космического мусора, а сама скульптура символизирует очищение пространства как от сора, так и от негатива, ведь космос остается общемировым достоянием.