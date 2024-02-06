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Полет моральный: первый арт-объект в космос запустят в мае 2024 года

Полет моральный: первый арт-объект в космос запустят в мае 2024 года

Арт-объект художницы Насти Миро отправится на земную орбиту с космодрома Восточный этой весной. По задумке, осьминог Octo-Pax должен привлечь внимание к проблеме космического мусора, а сама скульптура символизирует очищение пространства как от сора, так и от негатива, ведь космос остается общемировым достоянием.

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