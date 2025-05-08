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Царьград

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Канцлера ФРГ Фридриха Мерца не пригласили в Москву на 9 мая

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца не пригласили в Москву на 9 мая

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не получил приглашение посетить Москву 9 мая.

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