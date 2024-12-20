«Еле выползли оттуда»: постояльцы и представители Роспотребнадзора рассказали, что произошло на омской базе отдыха, где отравились десятки человек.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Еле выползли оттуда»: постояльцы и представители Роспотребнадзора рассказали, что произошло на омской базе отдыха, где отравились десятки человек.