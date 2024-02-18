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Добивают пятую колонну? Всплыла правда о Собчак: Скандалистке пожелали "скатертью дорогу"

Добивают пятую колонну? Всплыла правда о Собчак: Скандалистке пожелали "скатертью дорогу"

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев Жители России советуют Собчак ехать на историческую родину, если у нее такое сильное отвращение к России, а бывшие коллеги по цеху рассуждают о зачистке последних представителей пятой колонны.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;... НТВ запустил серию разгромных репортажей о... популярной журналистке Ксении Собчак...&quot;. Тут бы в самый раз очень многим (а не только автору  вышеприведенного перла) задуматься над своим пониманием реальностей мира. Может, тогда бы не пришлось столь часто встречать в СМИ подобные &quot;открытия&quot; из разряда &quot;хоть стой, хоть падай&quot;.
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