Добивают пятую колонну? Всплыла правда о Собчак: Скандалистке пожелали "скатертью дорогу"

Bogdan Stupin

"... НТВ запустил серию разгромных репортажей о... популярной журналистке Ксении Собчак...". Тут бы в самый раз очень многим (а не только автору вышеприведенного перла) задуматься над своим пониманием реальностей мира. Может, тогда бы не пришлось столь часто встречать в СМИ подобные "открытия" из разряда "хоть стой, хоть падай".