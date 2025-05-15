36 085 зрителей посетили матч «Спартака» с «Ростовом» в Кубке России

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 1:2. По официальным данным, игру на «Лукойл Арене» посетили 36 085 зрителей.
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