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Нижегородская правда

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Выяснилось, какие пенсии начисляют депутатам Госдумы

Выяснилось, какие пенсии начисляют депутатам Госдумы

В 2026 году пенсия депутатов Государственной Думы может превышать 50 тысяч рублей для тех, кто проработал в парламенте от 5 до 10 лет.

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