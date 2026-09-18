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iPhone 18 Pro Max в России: эксперт объяснил, почему не стоит бежать за новинкой прямо сейчас

Представьте: только-только анонсировали iPhone 18 Pro Max, а в России уже загорелись глаза у тех, кто привык быть первым.

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