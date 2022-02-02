Сорос: Китай - главная угроза миру. Китайский "режим" должен быть свергнут!

2022 год станет переломным в мировой истории. Через несколько дней Китай — самое могущественное авторитарное государство в мире — начнет принимать зимние Олимпийские игры и, подобно Германии в 1936 году, попытается использовать это зрелище, чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля.
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