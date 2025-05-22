Юрист Рыбакова: работодатель может отказать в отпуске, если он не по графику

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот проработал в организации менее шести месяцев, планирует отдых вне установленного графика или запрашивает отпуск с последующим увольнением.
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