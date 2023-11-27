ТПП: Бизнес заплатит 225 млрд налога на сверхприбыль со скидкой

Порядка 3/4 всех компаний, которые подпадают под «добровольный взнос» в бюджет (windfall tax), планирует уплатить его по «льготной» ставке в 5% вместо полный 10%, заявили «Известиям» в Торгово-промышленной палате (ТПП).
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