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Украина в начале конфликта хотела создать «единое государство» с Польшей и втянуть её в войну

Украина в начале конфликта хотела создать «единое государство» с Польшей и втянуть её в войну

Лидер парти «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в 2022 году Киев ожидал от Варшавы шагов, на которые польские власти не могли согласиться.

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