Скорость 140 и алкоголь: водителя будут судить за гибель 15-летнего мальчика

22-летний парень предстанет перед судом за пьяное ДТП, в результате которого погиб подросток. В Калужской области завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем 11 мая 2026 года на автодороге "Киров - Бережки - Фоминичи".