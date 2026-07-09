Скорость 140 и алкоголь: водителя будут судить за гибель 15-летнего мальчика

22-летний парень предстанет перед судом за пьяное ДТП, в результате которого погиб подросток. В Калужской области завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем 11 мая 2026 года на автодороге "Киров - Бережки - Фоминичи".
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