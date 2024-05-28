Уйдёт ли Пашинян в отставку? Озвучено спорное мнение

Политологи Геворгян и Бредихин считают, что в Армении всё-таки может поменяться власть из-за протестовПолитолог Каринэ Геворгян, анализируя протестное движение в Армении, считает, что эту волну уже трудно остановить.
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