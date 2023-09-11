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«Удары по ФРГ и Польше»: В США оценили российскую реакцию на уловку Запада

«Удары по ФРГ и Польше»: В США оценили российскую реакцию на уловку Запада

Бывший эксперт ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом «Dialogue works» оценил российскую реакцию на уловку коллективного Запада.

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