«Удары по ФРГ и Польше»: В США оценили российскую реакцию на уловку Запада

Бывший эксперт ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом «Dialogue works» оценил российскую реакцию на уловку коллективного Запада.
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