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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

«Им дворцы и бабки важнее жизни наших пацанов»: А ведь Пригожин предупреждал Шойгу: куда делись 3 млрд рублей на оборону Курска

То что происходит сегодня Курской области пожалуй не нуждается в дополнительных комментариях. Во-первых, всей правды мы пока не знаем, в силу разрозненности информации получаемой из разных источников, а во-вторых, этим должны заниматься исключительно профессионалы, а не диванные эксперты, мнящие себя гуру в военном деле, коих за последние 2, 5 года развелось как у собаки блох.

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