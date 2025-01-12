Отнеслись без уважения к России: Американский дипломат еще 30 лет назад пытался образумить правительство США и предсказал конфликт на Украине

Отнеслись без уважения к России: Американский дипломат еще 30 лет назад пытался образумить правительство США и предсказал конфликт на УкраинеСекретный документ, проливающий свет на политику Вашингтона, был опубликован спустя 30 лет после составления.
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