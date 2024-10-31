В России в 2031 году могут запретить пользователям самокатов ездить по тротуарам

В России в 2031 году могут установить для пользователей самокатов запрет на передвижение по тротуарам, пишут "Известия" со ссылкой на в протокол Минтранса по итогам совещания на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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