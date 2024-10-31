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В России в 2031 году могут запретить пользователям самокатов ездить по тротуарам

В России в 2031 году могут запретить пользователям самокатов ездить по тротуарам

В России в 2031 году могут установить для пользователей самокатов запрет на передвижение по тротуарам, пишут "Известия" со ссылкой на в протокол Минтранса по итогам совещания на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности.

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Игорь Васиков
Самокат на дороге - очередной кошмар...
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