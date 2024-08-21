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В Госдуме объяснили, как Россия ответит на поставку дальнобойных ракет ВСУ

В Госдуме объяснили, как Россия ответит на поставку дальнобойных ракет ВСУ

Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Наша ГД только про зеркальные ответы рассказывает!  А слабо половине Думы да самим на фронт, дать зеркальный ответ ?  Но вот вопрос: сейчас же депутаты скажут, что военного положения нет,  т.к.  идёт СВО, поэтому их депутатское место в Думе, надо же законы о зеркальных ответах писать! Ибо некому будет!
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19 час.
Алекс Сэм
Почему мы только отвечаем? А самим проявить инициативу и предложить что-нибудь такое, чтобы та же Америка просто зассала давать оружие хохлам, а пшекам напомнить что они просто метежная провинция России и поэтому нефиг лезть в игры больших стран?
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11 час.

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