В Госдуме объяснили, как Россия ответит на поставку дальнобойных ракет ВСУ

АА

Афонин Андрей

Наша ГД только про зеркальные ответы рассказывает! А слабо половине Думы да самим на фронт, дать зеркальный ответ ? Но вот вопрос: сейчас же депутаты скажут, что военного положения нет, т.к. идёт СВО, поэтому их депутатское место в Думе, надо же законы о зеркальных ответах писать! Ибо некому будет!