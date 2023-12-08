Гасить кредиты малоимущих россиян предложили за счет прибыли банков

Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков.