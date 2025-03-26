Поиски пропавшего рыбака в Абайском районе идут шестые сутки

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщают, что продолжаются поиски пропавшего рыбака. По ранее известной информации, он отправился рыбачить на Шерубай-Нуринское водохранилище 20 марта, а после не вернулся домой, передает корреспондент ekaraganda.
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