Поиски пропавшего рыбака в Абайском районе идут шестые сутки

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщают, что продолжаются поиски пропавшего рыбака. По ранее известной информации, он отправился рыбачить на Шерубай-Нуринское водохранилище 20 марта, а после не вернулся домой, передает корреспондент ekaraganda.