Краснодарцев обеспокоила новость о сокращении до 4-х машин на маршруте #66 в летний период. "СТК" дал некомпетентный комментарий городскому изданию.
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Краснодарцев обеспокоила новость о сокращении до 4-х машин на маршруте #66 в летний период. "СТК" дал некомпетентный комментарий городскому изданию.