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Московский комсомолец в Израиле

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Выборы в кнессет и защита интересов пенсионеров -репатриантов

Выборы в кнессет и защита интересов пенсионеров -репатриантов

  Форум в поддержку пенсионеров-репатриантов (далее – ФОРУМ) направил лидерам пяти политических партий - Габи Айзенкоту,  Яиру Лапиду, Авигдору Либерману, Беньямину Нетаниягу и Моше Фейглину программу улучшения условий жизни пенсионеров–репатриантов на 2027–2030 годы (далее–ПРОГРАММА ) .

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